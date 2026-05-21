قوات الاحتلال تشن موجة دهم واعتقالات ومصادرة ممتلكات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة اقتحامات وعمليات دهم في عدة مدن ومناطق من الضفة الغربية، شملت احتجاز مواطنين، اعتقالات، مصادرة ممتلكات واعتداءات جسدية، بحسب مراسلين ومصادر محلية.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال في ساعات الفجر، ثلاثة مواطنين من أحياء متعددة في مدينة نابلس ومنطقة عسكر البلد شرقا. وذكرت المصادر أن آليات عسكرية اقتحمت أحياء عدة، وداهمت منزلاً في طلعة عبد الرحيم محمود في حي رفيديا واعتقلت المواطن سعد الضواية. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل في منطقة عسكر البلد واعتقلت كل من أحمد حسين دويكات وبشار منصور. وجرى تفتيش منازل في بلدة تل جنوب غرب نابلس دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال صباح الخميس مقر لجنة أموال الزكاة وسط مدينة جنين، واستولت على بعض مقتنياته وأغلقت المقر، بحسب مصادر محلية. كما داهمت قوات الاحتلال السوق التجاري وفتشت محلاً تجارياً وصادرت مواد زراعية من داخله. وفي سياق منفصل أفادت المصادر أن جندياً اعتدى بالضرب على مواطن في المنطقة الصناعية في جنين أثناء الاقتحام. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأجيل دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحاً ولحين الانسحاب "حرصاً على سلامة الطلاب".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وتمركزت في وسطها وفي عدد من شوارعها، وداهمت منازل ومحلات تجارية وعبثت بمحتوياتها، بحسب رئيس المجلس المحلي نعيم فنون الذي أشار إلى احتجاز عدد من المواطنين وتحقيق ميداني معهم تم إطلاق سراحهم لاحقاً. وفي سياق العمليات نفسها اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع جنوب شرق بيت لحم وبيت فجار جنوب المحافظة، دون ورود تقارير عن دهم منازل أو اعتقالات هناك.

وأفادت تقارير محلية بأن قوات الاحتلال استولت في جنين ومناطق أخرى على مبيدات حشرية وأسمدة ومواد زراعية خلال عمليات الدهم والتفتيش، ما أثار قلق الفلاحين وأصحاب المحلات التجارية حول خسائر في المخزون وتأثيرات على الموسم الزراعي.

المصدر / فلسطين أون لاين