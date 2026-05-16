فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

قافلة “الصمود” تستأنف طريقها نحو غزة بعد توقف قرب زليتن الليبية

الاحتلال يجبر مقدسيّاً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر

لشبونة تُحيي الذكرى الـ78 للنكبة

هل ستدخل "مرسيدس" مجال الإنتاج العسكري؟

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على وسط غزة إلى 8

مارثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في غزة

تقرير: أوامر عسكرية تُشرعن البؤر الاستيطانية وتسرّع تهجير الفلسطينيين

بعد هدنة ترامب.. الاحتلال يكثّف غاراته على لبنان

واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لـ"مجلس السلام"

فنان إيرلندي يوثق "يامال" ملوحا بعلم فلسطين

16 مايو 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
جدارية توثق يامال ملوحًا بعلم فلسطين

رسم فنان إيرلندي لوحة جدارية في ملعب "داليمونت بارك" معقل نادي بوهيميان في العاصمة دبلن، تُوثق مشهد رفع نجم برشلونة لامين يامال علم فلسطين خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورافقت الجدارية رسالة لحملة "أوقفوا المباراة" المطالبة بإلغاء المباراتين المقررتين بين منتخب إيرلندا مع "إسرائيل"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أمم أوروبا بالمستوى الثاني.

وظهر نجم برشلونة البالغ من العمر (18 عامًا)، وهو يحمل العلم الفلسطيني الذي قدمه له المشجعون خلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع إقليم كاتالونيا عقب فوز برشلونة بلقب الدوري على حساب ريال مدريد.

وأثارت هذه المقاطع جدلًا واسعًا في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي، حيث أشاد المشجعون بتضامن الموهبة الإسبانية الشابة صاحب الأصول المغربية العلني مع الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، دعا لاعبو كرة قدم أيرلنديون بارزون وشخصيات مشهورة الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إلى مقاطعة مباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة ضد "إسرائيل" في وقت لاحق من هذا العام، بسبب الإبادة التي ارتكبتها بغزة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#نجم برشلونة #علم فلسطين #لامين يامال #الإبادة الجماعية ضد غزة #لوحة جدارية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة