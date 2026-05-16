سلطنة عُمان: استمرار معاناة غزة يستوجب تحركاً دولياً جاداً لإنهاء الاحتلال

أكدت سلطنة عمان أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عدالة وحقوق مشروعة، مشددة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يشهده قطاع غزة من معاناة إنسانية غير مسبوقة يستوجب تحركاً دولياً جاداً ومسؤولاً.

وجددت السلطنة موقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت عُمان تمسكها بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

