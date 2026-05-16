يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، غارة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في المكان.

كما نفذت قوات الاحتلال ساعات الفجر عمليات نسف لمنازل وأحياء سكنية شرق خان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين" بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة لمنازل وأحياء سكنية شرق خان يونس، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف بين مدينتي رفح وخان يونس.

وأبلغ عن وقوع إطلاق نار من آليات ورشاشات الاحتلال صوب المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار على ساحل بحر المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

يأتي ذلك، بعد قصف إسرائيلي لبناية سكنية ومركبة وسط مدينة غزة أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 857 شهيدًا و2486 مصابًا والانتشال 771.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: