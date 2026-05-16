فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة تودع قائد "القسام" عز الدين الحداد في موكب جنائزي مهيب

قافلة “الصمود” تستأنف طريقها نحو غزة بعد توقف قرب زليتن الليبية

الاحتلال يجبر مقدسيّاً على هدم منزله ذاتياً في جبل المكبر

لشبونة تُحيي الذكرى الـ78 للنكبة

هل ستدخل "مرسيدس" مجال الإنتاج العسكري؟

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على وسط غزة إلى 8

مارثون رياضي بمشاركة 110 أطفال من الأيتام في غزة

تقرير: أوامر عسكرية تُشرعن البؤر الاستيطانية وتسرّع تهجير الفلسطينيين

بعد هدنة ترامب.. الاحتلال يكثّف غاراته على لبنان

واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لـ"مجلس السلام"

محدث خروقات الاحتلال مستمرة.. قصف على جباليا ونسف منازل

16 مايو 2026 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
عمليات نسف إسرائيلية لمنازل المواطنين في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، غارة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في المكان. 

كما نفذت قوات الاحتلال ساعات الفجر عمليات نسف لمنازل وأحياء سكنية شرق خان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين" بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف واسعة لمنازل وأحياء سكنية شرق خان يونس، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف بين مدينتي رفح وخان يونس.

وأبلغ عن وقوع إطلاق نار من آليات ورشاشات الاحتلال صوب المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار على ساحل بحر المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

يأتي ذلك، بعد قصف إسرائيلي لبناية سكنية ومركبة وسط مدينة غزة أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 857 شهيدًا و2486 مصابًا والانتشال 771.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#جرائم الاحتلال الإسرائيلي #اتفاق وقف إطلاق النار #الإبادة الإسرائيلية ضد غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة