جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع آذار/مارس الفائت.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما “ من الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قُتِل نتيجة استهداف بقذيفة هاون أطلقت نحو القوات مساء أمس في جنوب لبنان.





وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى جيش الاحتلال في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي، وفق معطيات رسمية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 شهيد، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، وفقا للسلطات اللبنانية.

