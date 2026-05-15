فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس في ذكرى النكبة الـ78: لا سيادة للاحتلال على أرض فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بين "نكبة 48" وحرب غزة.. الثمانينية سعاد تتشبث بحق العودة

مع ذكرى النكبة.. خنق مالي ممنهج للأونروا يفاقم مأساة اللاجئين في غزة

في الذكرى الـ 78 للنكبة.. لاجئو غزة يحملون وجعي التهجير والإبادة

غنيم لـ"فلسطين": الطروحات المقدمة لغزة "وصفة للفوضى والفراغ الأمني"

استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

مستوطنون يحرقون مسجدًا ومركبات شمال غرب رام الله ويهاجمون منازل جنوب نابلس

التغلغل الاستخباري في الأحزاب السياسية العربية

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

15 مايو 2026 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
...
20 جندي إسرائيلي لقوا مصرعهم في لبنان منذ استئناف الحرب في مارس الماضي (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع آذار/مارس الفائت.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما “ من الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قُتِل نتيجة استهداف بقذيفة هاون أطلقت نحو القوات مساء أمس في جنوب لبنان.

 

699751956_1391172039501281_4468013509786699342_n.jpg
 

وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى جيش الاحتلال في لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي، وفق معطيات رسمية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 شهيد، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، وفقا للسلطات اللبنانية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #حزب الله #لبنان #قتلى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة