مستوطنون يحرقون مسجدًا ومركبات شمال غرب رام الله ويهاجمون منازل جنوب نابلس

15 مايو 2026 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
مستوطنون يحرقون مسجداً في قرية جيبيا شمال غرب رام الله

صعّد المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، عبر إحراق مسجد ومركبات، ومهاجمة منازل المواطنين جنوب نابلس وشمال غرب رام الله، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار.

ففي قرية جيبيا شمال غرب رام الله، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وعدد من مركبات المواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل، عقب اقتحامهم القرية فجرًا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين الواقعة على الشارع الرئيسي، وقامت بخلع عدد من أبوابها، ما أثار حالة من الذعر والخوف في صفوف النساء والأطفال، بحسب مصادر أمنية.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة ورشّوها بغاز الفلفل على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين جنوب نابلس، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، المواطن ماهر الخراز، بعد اقتحامها مدينة نابلس من عدة محاور، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في البلدة القديمة وشارع مؤتة ومنطقة الجبل الجنوبي (الطور).

كما أطلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، النار على مركبة في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما أفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
