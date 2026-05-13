إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار مسيّرة قرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جندين اثنين من جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة قرب الحدود مع لبنان، فيما اعترض "هدفا جويا مشبوها" جنوبي البلد العربي.

وأفاد جيش الاحتلال بـ"إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة من جراء انفجار مسيّرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان الليلة الماضية"، وفقا لهيئة البث الرسمية.

وأضافت الهيئة أن سلاح الجو اعترض صباح الأربعاء "هدفا جويا مشبوها" (طائرة مسيّرة) في منطقة توغل قوات إسرائيلية بجنوب لبنان.





وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رقيب أول احتياط في شمالي "إسرائيل" من جراء إصابته في هجوم مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله.

وشهد نيسان/ أبريل الماضي مقتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين في جنوبي لبنان بسبب هجمات مشابهة.

وباتت مسيّرات حزب الله، لا سيما الموجهة بألياف ضوئية، تمثل تهديدا مميتا لجيش الاحتلال، إذ تحولت من أداة استطلاع إلى سلاح هجومي انقضاضي فتاك يصعب رصده واعتراضه.

ويطلق حزب الله صواريخ ومسيّرات على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي "إسرائيل" ردا على خروقات "تل أبيب" الدموية للهدنة المقررة حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن "إسرائيل" عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

