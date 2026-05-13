هكذا علق جوارديولا على احتفال لامين جمال بالعلم الفلسطيني

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه الكامل لمواطنه الشاب لامين يامال، نجم نادي برشلونة، عقب قيام الأخير برفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وفي تصريحات صحفية تعقيبًا على الواقعة التي أثارت تفاعلاً واسعاً، أكد جوارديولا أن ما قام به يامال يدعو للفخر، مشيراً إلى أن اللاعب الشاب نجح في لفت أنظار العالم بموقفه هذا.

وقال جوارديولا: "يجب على لامين أن يفتخر بما فعله، لقد أصبح حديث العالم الآن".

وشدد المدرب المخضرم على الدور المجتمعي والسياسي الذي يمكن أن يلعبه الرياضيون، موضحاً أن نجوم كرة القدم يمتلكون منصات تأثير لا يستهان بها.

وأضاف في هذا السياق: "لاعب كرة القدم يُعتبر قدوة يقتدي بها الملايين، ورأيه دائماً ما يكون مؤثراً؛ لذا يجب عليه المشاركة برأيه والتعبير عنه إذا لزم الأمر".

وظهر لامين جمال أول أمس في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وخارجها.

وأتت تصريحات جوارديولا لتؤكد على أحقية الرياضيين في استخدام شهرتهم لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والعالمية، خاصة تلك التي تجري في قطاع غزة من عملية إبادة منظمة منذ عامين ونصف.

