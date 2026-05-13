فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر عائلة مقدسيّة على هدم منزلها ذاتياً في مخيم شعفاط

مؤسسات الأسرى: قانون "الكنيست" لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرّس الإبادة الجماعية

الأمم المتحدة: استهداف شرطة غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"

استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله

8 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان وحزب الله يُنفذ سلسلة عمليات

شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة في غزة

صفاء عودة تحصد جائزة كوفي عنان للكاريكاتير وتوثّق وجع غزة بالرسم

تقرير: "إسرائيل" تتصدر قائمة الدول الأكثر سلبية في العالم متجاوزة كوريا الشمالية

شاطئ البحر.. المتنفس الأخير لنازحي غزة هربًا من حرّ الخيام

تقارير استخباراتية تفنّد مزاعم ترامب حول ترسانة إيران الصاروخية وجيشها

هكذا علق جوارديولا على احتفال لامين جمال بالعلم الفلسطيني

13 مايو 2026 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
بيب جوارديولا

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه الكامل لمواطنه الشاب لامين يامال، نجم نادي برشلونة، عقب قيام الأخير برفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وفي تصريحات صحفية تعقيبًا على الواقعة التي أثارت تفاعلاً واسعاً، أكد جوارديولا أن ما قام به يامال يدعو للفخر، مشيراً إلى أن اللاعب الشاب نجح في لفت أنظار العالم بموقفه هذا.

وقال جوارديولا: "يجب على لامين أن يفتخر بما فعله، لقد أصبح حديث العالم الآن".

وشدد المدرب المخضرم على الدور المجتمعي والسياسي الذي يمكن أن يلعبه الرياضيون، موضحاً أن نجوم كرة القدم يمتلكون منصات تأثير لا يستهان بها.

وأضاف في هذا السياق: "لاعب كرة القدم يُعتبر قدوة يقتدي بها الملايين، ورأيه دائماً ما يكون مؤثراً؛ لذا يجب عليه المشاركة برأيه والتعبير عنه إذا لزم الأمر".

وظهر لامين جمال أول أمس في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وخارجها.

وأتت تصريحات جوارديولا لتؤكد على أحقية الرياضيين في استخدام شهرتهم لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والعالمية، خاصة تلك التي تجري في قطاع غزة من عملية إبادة منظمة منذ عامين ونصف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#علم فلسطيني #لامين جمال #بيب جوارديولا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة