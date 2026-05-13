قتيل بجريمة إطلاق نار في شفاعمرو في الدخل المحتل

13 مايو 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
من مكان الجريمة في شفاعمرو

قُتل شاب (43 عاما) صباح الأربعاء، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل.

ووفق المعطيات فإن نحو 96 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقا داخل مركبة.

كما تشير الأرقام إلى أن أكثر من 51 من القتلى هم دون سن الثلاثين، بينهم 9 نساء، في حين قُتل 4 آخرون برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية، دون احتسابهم ضمن حصيلة جرائم القتل، وهذه الإحصائية لا تشمل الجرائم شرقي القدس.

