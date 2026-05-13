استشهاد عامل وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال القدس

استشهد عامل فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك عند محاولتهما اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا بعد إصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت الجمعية أن طواقمها نقلت من ذات البلدة عاملا أصيب بالرصاص الحي بالقدم خلال محاولته اجتياز الجدار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن زكريا علي محمد قديس (44 عاماً) برصاص الاحتلال في الرام

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات المواطنين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1984، خلال محاولتهم اجتيازه بحثا عن عمل داخل المدينة أو داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات “الاتحاد العام لعمال فلسطين”، باستشهاد أكثر من 50 عاملا، واعتقال ما يزيد عن 38 ألفا منذ أكتوبر 2023 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري.

