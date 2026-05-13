فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر عائلة مقدسيّة على هدم منزلها ذاتياً في مخيم شعفاط

مؤسسات الأسرى: قانون "الكنيست" لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرّس الإبادة الجماعية

الأمم المتحدة: استهداف شرطة غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"

استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله

8 شهداء بغارات إسرائيلية على لبنان وحزب الله يُنفذ سلسلة عمليات

شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة في غزة

صفاء عودة تحصد جائزة كوفي عنان للكاريكاتير وتوثّق وجع غزة بالرسم

تقرير: "إسرائيل" تتصدر قائمة الدول الأكثر سلبية في العالم متجاوزة كوريا الشمالية

شاطئ البحر.. المتنفس الأخير لنازحي غزة هربًا من حرّ الخيام

تقارير استخباراتية تفنّد مزاعم ترامب حول ترسانة إيران الصاروخية وجيشها

استشهاد عامل وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال القدس

13 مايو 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
استشهاد أكثر من 50 عاملا منذ أكتوبر 2023 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري (أرشيف)

استشهد عامل فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك عند محاولتهما اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا بعد إصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت الجمعية أن طواقمها نقلت من ذات البلدة عاملا أصيب بالرصاص الحي بالقدم خلال محاولته اجتياز الجدار.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن زكريا علي محمد قديس (44 عاماً) برصاص الاحتلال في الرام

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات المواطنين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1984، خلال محاولتهم اجتيازه بحثا عن عمل داخل المدينة أو داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات “الاتحاد العام لعمال فلسطين”، باستشهاد أكثر من 50 عاملا، واعتقال ما يزيد عن 38 ألفا منذ أكتوبر 2023 وحتى الأول من مايو/أيار الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #القدس #الجدار الفاصل #الرام #عامل فسطيني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة