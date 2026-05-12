قنابة عبرية: حياة مستوطني الشمال تحولت إلى جحيم

قال مراسل "القناة الـ12" العبرية: إن "حياة مستوطني الشمال تحولت إلى جحيم ولا أحد يعرف ما هي مهمة جيش الاحتلال في لبنان.

وأضاف المراسل، الثلاثاء: "سقطت شظايا صواريخ اعتراضية أطلقت من داخل الأراضي المحتلة نحو لبنان لحماية الجنود هناك، على منزل في كريات شمون”، حيث دمر جزء من المنزل بالكامل تقريباً، وذلك قبل دقائق فقط من مرور ثلاثة أطفال من الحي نفسه في طريقهم إلى المدرسة".

وأضاف متسائلاً: "هل سمعنا عن هذا الحدث؟ بالكاد ورد خبر مقتضب في منتصف الليل، تقرير أو تقريرين فقط، لكن تخيلوا لو أن هذا الأمر لم يحدث في كريات شمونة، بل وقع مثلاً في تل أبيب، لكنا رأينا نشرات الأخبار تنفجر بهذا الحدث، ولكان العنوان الرئيسي على جدول الأعمال الإسرائيلي كله".

يشار إلى أن جيش الاحتلال يتعرض لهجمات قوية من قبل حزب الله اللبناني خاصة من خلال سلاح المسيرات التي يستخدمها الحزب.

