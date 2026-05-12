معطيات تكشف: الفلسطينيون بحصة 7% فقط من وحدات الإسكان في القدس

كشفت جمعية "بمكوم" الإسرائيلية، في تقرير لعام 2025، عن فجوة تخطيطية واسعة بين الفلسطينيين واليهود في القدس المحتلة، حيث صادقت السلطات على 600 وحدة سكنية للفلسطينيين مقابل 9 آلاف لليهود، رغم أن الفلسطينيين يشكلون 40% من سكان المدينة.

وحصل الفلسطينيون بحسب الجمعية، على 7% فقط من إجمالي الوحدات المصادق عليها، بانخفاض 70% عن 2024 الذي بلغت فيه حصتهم 15% (2 آلاف وحدة مقابل 15,700 لليهود).

وذكرت أن إثبات ملكية الأراضي -خاصة في القدس الشرقية غير المسجلة رسميًا يعيق الحصول على تراخيص بناء، بالتوازي مع تسوية 2,300 دونم منذ 2018، سُجل 82% منها لصالح "الدولة وبلدية القدس"، و13% لجهات يهودية، بينما 1% فقط لفلسطينيين.

ونوهت جمعية "بمكوم" أن هذه الأراضي تُخصص لمستوطنات جديدة تضم 20 ألف وحدة، فيما يستفيد الفلسطينيون من 26% فقط من الوحدات القائمة رغم كثافتهم السكانية.

