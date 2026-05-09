فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على منتجات إسرائيلية

الأمم المتحدة: نبش المستوطنين قبر أحد الفلسطينيين في جنين "مروع"

مركز حقوقي: القصف والتوسع الإسرائيلي في غزة يفاقم خطر التهجير القسري

منتدى الإعلاميين يدعو لإنقاذ الصحفي محمد عرب

"صقور حزب الله".. تصطاد الجنود الهاربين

من ورشٍ مزدهرة إلى أطلال.. ورش الألمنيوم في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

شظية عند بوابة المستشفى.. حياة عليان المجدلاوي تنقلب في لحظة

أطفأ الانفجار عينيه.. إغلاق المعبر يهدد حياة الطفل محمد أبو عودة

رانيا طوطح: رحلة صمود يومية بين الفقد والإعاقة والفقر

بالفيديو "صقور حزب الله".. تصطاد الجنود الهاربين

09 مايو 2026 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
...
جندي الاحتلال يهرب من مسيرة حزب الله

فرّ أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي من دبابة إسرائيلية داخل موقع عسكري جنوبي لبنان، وسط حالة من الارتباك والخوف، عقب عملية نوعية نفذها حزب الله استهدفت دبابته، وإصابتها إصابة مباشرة.

ونشر حزب الله السبت، مقطع فيديو يوثّق العملية، ويُظهر لحظة استهداف دبابة ميركافا بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية دقيقة، أصابت الهدف بشكل مباشر وأخرجته عن الخدمة.

وأكد حزب الله في بيانه، أن العملية استهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال في موقع "نمر الجمل" المستحدث مقابل بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، بتاريخ 8 أيار/مايو 2026.

وأكدت المقاومة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية، ومواصلة ما وصفته بالمعادلة الميدانية في مواجهة الاحتلال.

يشار إلى أن حزب الله نشر في وقت سابق مقطع فيديو يهدد فيه جنود العدو بأن مسيراته ستنقض عليهم كالصقور.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #مسيرات #جنوب لبنان #فيديو #الحرب على لبنان #تدمير دبابات #مسيرات حزب الله #صقور #هروب الجنود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة