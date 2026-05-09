"صقور حزب الله".. تصطاد الجنود الهاربين

فرّ أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي من دبابة إسرائيلية داخل موقع عسكري جنوبي لبنان، وسط حالة من الارتباك والخوف، عقب عملية نوعية نفذها حزب الله استهدفت دبابته، وإصابتها إصابة مباشرة.

ونشر حزب الله السبت، مقطع فيديو يوثّق العملية، ويُظهر لحظة استهداف دبابة ميركافا بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية دقيقة، أصابت الهدف بشكل مباشر وأخرجته عن الخدمة.

وأكد حزب الله في بيانه، أن العملية استهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال في موقع "نمر الجمل" المستحدث مقابل بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، بتاريخ 8 أيار/مايو 2026.

وأكدت المقاومة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية، ومواصلة ما وصفته بالمعادلة الميدانية في مواجهة الاحتلال.

يشار إلى أن حزب الله نشر في وقت سابق مقطع فيديو يهدد فيه جنود العدو بأن مسيراته ستنقض عليهم كالصقور.

