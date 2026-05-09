5 شهداء و15 إصابة خلال 48 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 72,736 شهيداً

09 مايو 2026 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
أداء صلاة الجنازة على شهداء في غزة (تصوير: تامر قشطة)

أعلنت وزارة الصحة، السبت، وصول 5 شهداء و15 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 850 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,433 إصابة، إضافة إلى تسجيل 770 حالة انتشال.

وأكدت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,736 شهيداً و172,535 إصابة.

وأضافت أن عدد 103 شهداء أُضيفوا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
