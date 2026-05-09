شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا

استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم، بغارة إسرائيلية غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة وصول 5 شهداء و15 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 4 شهداء جدد وشهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 850 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,433 إصابة، إضافة إلى تسجيل 770 حالة انتشال.

وأكدت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,736 شهيداً و172,535 إصابة.

وأضافت أن عدد 103 شهداء أُضيفوا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء منذ بداية شهر مايو الجاري.

