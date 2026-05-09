وسط تواصل خروقات الاحتلال للتهدئة.. 9 إصابات في غارة استهدفت منزلاً بمخيم الشاطئ

أصيب 9 مواطنين، مساء الجمعة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المربع السكني المحيط به، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف أطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان: “قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ حربي منزلاً مكوّناً من طابق أرضي يعود لعائلة الأضم في منطقة الشاطئ، ما أسفر عن إصابة نحو 9 مواطنين”.

وأضاف الدفاع المدني أن القصف الإسرائيلي أدى "إلى تدمير المنزل بشكل كامل، إضافةً إلى تضرر عشرات المنازل والمباني المجاورة، واندلاع حرائق في عدد منها، الأمر الذي يهدد بحرمان عشرات العائلات من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار والخطر القائم".

لحظة قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الأضم

وطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والوسطاء، بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل على وقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

بدوره، أشار مصدر طبي إلى وصول إصابات بينهم طفل إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة، إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المنزل عقب وقت قصير من تهديد الجيش باستهدافه وإصدار أوامر بإخلاء المربع السكني بالكامل.

وقال الشهود إن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت في البداية صاروخاً تجاه المنزل، إلا أنه لم ينفجر، لكن مقاتلة عادت لاحقا وقصفت المنزل ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة.

وتسبب القصف الإسرائيلي في تشريد عشرات العائلات الفلسطينية، التي تعيش غالبيتها في خيام أو منازل متضررة ومتهالكة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع

وواصلت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر السبت، ولليوم الـ 212 على التوالي، ارتكاب خروقات واعتداءات لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار، فجر اليوم، غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. بينما حلق الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال في الأجواء الجنوبية للقطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة غزة. بالإضافة لإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرقي خان يونس.