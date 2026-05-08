مسؤولون إسرائيليون: لا حسم في غزة ولبنان وإيران و"تل أبيب" عالقة في حرب متعددة الجبهات

كشفت قناة "كان" العبرية، نقلاً عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "إسرائيل" تعيش "مأزقاً" على مختلف الجبهات العسكرية، في ظل استمرار المواجهات والتوترات في قطاع غزة ولبنان وإيران، دون وجود مسار واضح نحو الحسم أو نهاية محددة للصراع.

وبحسب المسؤولين، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواجه تعقيدات متزايدة في إدارة المواجهات المتعددة، وسط حالة استنزاف مستمرة على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتصعيد على الحدود مع لبنان، إلى جانب التوتر المتصاعد مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت الصحية والتعليمية، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، ودون الإقرار بهزيمة المقاومة.

كما تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ أشهر تبادلاً شبه يومي للقصف بين جيش الاحتلال و"حزب الله"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح آلاف السكان من جانبي الحدود، وسط استمرار حزب الله بايقاع خسائر شبه يومية في جيش الاحتلال.

وفي السياق ذاته، يتواصل التوتر بين "إسرائيل" وإيران دون أن تتراجع الأخيرة عن مواقفها أو أي من برامجها التي شنت من إجلها عليها الحرب.

