حزب الله يواصل استهدف آليات وجنود الاحتلال جنوب لبنان

يواصل حزب الله استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن حزب الله، في بلاغات عسكرية، استهداف تجمع آليات الاحتلال عند أطراف خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة، واستهداف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة البيّاضة جنوبي لبنان بقذائف المدفعية.

وأكد أن مقاتليه استهدفوا قوة من جيش الاحتلال على طريق مستحدث بين بلدتَي عدشيت القصير ودير سريان بمحلّقة انقضاضيّة محقّقة إصابات مؤكّدة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة آليّة عسكريّة تابعة للاحتلال عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة، وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه، كما استهدفت دبابة "ميركافا" عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بصاروخ موجه.

وفي بيانات أخرى، أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في مدينة الخيام بقذائف المدفعية، إضافة إلى استهداف جرافة "D9" في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة مستوطنان إسرائيليان جراء سقوط مسيرة متفجرة أطلقت من لبنان على منطقة رأس الناقورة.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل والساري حتى 17 مايو/ أيار الجاري، يقصف جيش الاحتلال يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: