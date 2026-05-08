إسرائيلي يصف غسان الدهيني بـ"كلبنا الوفي" بعد تعليقه على قصف مواطنين بغزة

وصف إسرائيلي العميل غسان الدهيني بـ"كلبنا الوفي"، بعدما علّق الأخير بكلمة "امزع" على فيديو يوثق قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لشخصين شمال قطاع غزة.

وبحسب ما تم تداوله، كتب الإسرائيلي باللغة العبرية ردًا على الدهيني: "كلبنا الوفي غسان، إنهم أهلك لكنك مختلف عنهم"، وذلك عقب تعليقه على مشهد القصف.

وبرز العميل الدهيني كأحد أبرز وكلاء وعملاء الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، فيما خرج بالصوت والصورة في حالة عدائية ضد مجاهدي وأبناء شعبنا في قطاع غزة.





ويتلقى الدهيني وقادة ميليشيات أخرى شرق الخط الأصفر مثل تتبع للعملاء المنسي والأسطل وجرغون وأبو نصيرة، دعما عسكريا وماليا إسرائيليا وتوجيهات من مسؤولي الشاباك للتوغل في مناطق غرب الخط الأصفر كذلك اعتقال وتعذيب واغتيال أي من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين