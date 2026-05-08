استطلاع إسرائيلي: تصاعد المخاوف من الجريمة ورفض واسع لتصريحات سموتريتش

أظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف أن غالبية الإسرائيليين يشعرون بالخوف من موجة الجريمة والعنف المتصاعدة داخل "إسرائيل"، فيما أبدى أكثر من نصف المشاركين رفضهم لتصريحات "وزير المالية" الإسرائيلي بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 68% من الإسرائيليين إنهم يشعرون بالخوف على أنفسهم وعائلاتهم بسبب تصاعد الجريمة والعنف، مقابل 26% أكدوا أنهم لا يشعرون بالخوف، فيما أجاب 6% بأنهم لا يعرفون.

وفي السياق السياسي، أظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين لا يوافقون على تصريحات سموتريتش التي اعتبر فيها أن إقامة حكومة تضم تمثل حدثا "أخطر" من هجوم السابع من أكتوبر، بينما أيد 33% تلك التصريحات، وأجاب 11% بأنهم لا يعرفون.

وبحسب مراقبين ومتابعين فإن المجتمع الإسرائيلي شهد في السنوات الأخيرة تحولات دراماتيكية واسعة واختلالا واضحا نحو التطرف والجريمة والنزعة اليمينية.

