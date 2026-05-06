عائلة بربخ ترفض محاولات استغلال اسمها في أي مشاريع مشبوهة

أعلنت عائلة بربخ بكافة فروعها ووجهائها ومخاتيرها، عن استنكارها كلمة المختار جمال جرغون في الصلح بين عائلته وعائلتي أبو رزق والزرابي والتي شكر فيه العميل أكرم جرغون.

وأكدت العائلة بيان لها، الأربعاء، وقع عليه وجهاء العائلة بمختارها أسامة بربخ، أنها ترفض محاولات استغلال اسمها وأبنائها في أي مشاريع عميلة ومشبوهة.

وقالت العائلة: "لا علاقة لنا بالعصابات العميلة الخارجة عن الصف الوطني".

وشددت على موقفها المستمر الداعم لمشروع المقاومة ومحاربة العملاء ما دام الاحتلال موجود وحتى تحرير المقدسات".

المصدر / فلسطين أون لاين