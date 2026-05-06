المقاومة توقع ميلشيات الاحتلال في كمين قاتل وسط خان يونس

وقع عدد من أفراد الميليشيات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم نفذته المقاومة وسط خان يونس، الأربعاء، بعد محاولة تلك العناصر التسلل باتجاه المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوفهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومة تمكنت من استهداف جيب للميلشيات، وقتل وإصابة من كان فيه.



صورة للجيب المستهدف للميلشيات العميلة مع الاحتلال

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، أقر بتسليح مليشيات في القطاع.



صورة تعرض خوذة لأحد أفراد الميلشيات العميلة

وتعمل هذه الميلشيات في مناطق تخضع لسيطرة وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ 2025.

وفي فبراير/ شباط 2026 توعدت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، تلك العصابات بالملاحقة، قائلة في بيان، إن "العدو لن يستطيع حمايتهم".

