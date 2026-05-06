وقفة شعبية وعشائرية بغزة تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية أسطول الصمود

غزة/ نبيل سنونو:

طالب مشاركون في وقفة شعبية وعشائرية حاشدة في غزة اليوم بتدخل دولي عاجل لحماية أسطول الصمود الذي تعرض لقرصنة إسرائيلية، مؤكدين ضرورة فتح ممر بحري إنساني دائم لكسر الحصار عن القطاع.

وقال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات علاء الدين العكلوك، خلال الوقفة التي نظمتها الفعاليات الشعبية والعشائرية في ميناء غزة: نطالب بتدخل دولي فوري وعاجل لتأمين الحماية الكاملة لأسطول الصمود والمتضامنين على متنه وضمان وصولهم الآمن لغزة.

وطالب العكلوك، بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكثر من مليوني مواطن، وضمان تدفق المساعدات والدواء والغذاء بحرية وأمان، عبر الممر البحري المنشود.

وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي "على جرائمه بحق شعبنا في غزة واعتدائه السافر على أسطول الصمود، باعتبار ذلك جريمة قرصنة وانتهاكا للقانون الدولي"، داعيا في الوقت نفسه الدول التي ينتمي لها النشطاء المتضامنون إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

ودعا العكلوك، تلك الدول إلى العمل الجاد على حماية المتضامنين والضغط للإفراج الفوري عن المختطفين منهم، واتخاذ مواقف حازمة تصل إلى حد طرد سفراء الاحتلال من بلدانهم، ردا على هذه الجرائم المتكررة.

وأكد ضرورة تشكيل مظلة حماية دولية لكل دعاة الحرية والإنسانية حول العالم، وممن التحقوا أو سيلتحقون بأساطيل كسر الحصار لضمان عدم استهدافهم أو الاعتداء عليهم.

وأدان العكلوك قرصنة الاحتلال أسطول الصمود، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واصفا ذلك بأنه لا يستهدف شعبنا فقط بل كل إنسان حر في هذا العالم أيضًا.

واستنكر اختطاف الاحتلال نشطاء متضامنين وفي مقدمتهم سيف أبو كشك والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، معربا في الوقت نفسه عن شكره لكل المواقف الدولية التي أدانت هذا العدوان وفي مقدمة ذلك الموقف التركي "الذي لم يكتف بالتنديد بل منح الضوء الأخضر لأحرار تركيا للالتحاق بقوافل الحرية والانخراط في قوارب النجاة لشعبنا المحاصر ضمن أسطول الصمود".

رسالة حياة

بدورها قالت المتحدثة باسم فعاليات استقبال أسطول الصمود نور سعد، إن هذا الأسطول يمثل نبض غزة الحر، مضيفة أن كسر الحصار يبدأ من البحر، وهو رسالة حياة في وجه الإبادة.

وخاطبت سعد المتضامنين في الأسطول: أنتم صوتنا حين يختنق الصوت، نحن في غزة بكل مكوناتها نواصل العمل ليلا ونهارا لنكون على قدر هذا الحدث، ولنستقبلكم بما يليق بكم وأنتم الذين تحملون معنا صرخات المرضى وأنين الجرحى وصبر المحاصرين ووجع المكلومين، مضيفة: أنتم لا تحملون مساعدات فقط بل كرامة وموقفا وإنسانية.

وتابعت: يا أحرار العالم يا من تبحرون اليوم نحو غزة، هذه البقعة المثقلة بالجراح، نقول لكم إن غزة لا تتابعكم فقط بل تنتظركم بشغف ولهفة تختلط فيها الدموع بالأمل. إننا نتابع لحظة بلحظة أخبار الأسطول، نترقبه، ونعد له نبضات قلوبنا، ونستعد لاستقباله بما بقي فينا من قوة رغم الألم.

وعبرت سعد عن الحزن لاستمرار الاحتلال باختطاف نشطاء إنسانيين في مقدمتهم سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، مؤكدة أن هذا العدوان ليس حدثا معزولا بل امتدادا لحرب الإبادة التي لا تزال مستمرة في غزة بأشكال متعددة من قصف وتجويع وحصار وحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وذكرت أن الاحتلال يعربد بالبحر كما يفعل في البر، ويحاول تخويف النشطاء وإرهابهم وثنيهم عن الوصول غزة، وهو لا يريد للحظة لقاء أهالي غزة بالمتضامنين أن تحدث، مخاطبة المتضامنين: سنلتقي حتما، وإن لم يحدث فشرف المحاولة يكفيكم، وقد فضحتم الاحتلال ونزعتم مزيدا من الأقنعة عن وجهه القبيح، وأعدتم تسليط الضوء على معاناة شعب كاد العالم أن ينساه.

تحقيق مستقل

في السياق، أدانت المتحدثة باسم تحالف مؤسسات المجتمع المدني نسرين يونس، بأشد العبارات قرصنة قوات الاحتلال أسطول الحرية الإغاثي القادم لغزة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول.

وطالبت يونس في كلمتها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المتضامنين، داعية المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفعال لوقف انتهاكات الاحتلال وإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت الأسرة الدولية ببذل الجهود كافة لرفع الحصار عن قطاع غزة والضغط على الاحتلال لإجباره على إدخال مستلزمات الحياة للغزيين دون قيود.

وقالت يونس: إن التعدي على أسطول الصمود تصعيد خطير وجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال، وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار واعتداء مباشر على الجهود المدنية والإنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة.

وأكدت أن حصار غزة يشكل جريمة مستمرة يجب إنهاؤها فورا، وأن الجهود كافة الهادفة إلى كسره هي مشروعة ويكلفها القانون الدولي، مؤكدة أن السلوك الاحتلالي العدواني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وهو صورة من صور القرصنة البحرية واستخدام غير مشروع للقوة خارج نطاق الاختصاص الإقليمي، واعتداء على حرية الملاحة البحرية المكفولة بالقوانين.

وأشارت يونس إلى استمرار الاحتلال في إخضاع أكثر من مليوني مدني في غزة لسياسة العقاب الجماعي، مبينة أن قرصنة الأسطول الهادف لإغاثة الغزيين تمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي واستهتارا بالمواثيق والأعراف الدولية كافة التي تكفل حرية الملاحة والعمل الإنساني.

وأكدت أن الاحتلال ماض في انتهاكاته دون أي مساءلة أو محاسبة.

تقاطع المواقف الإنسانية

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي تيسير محيسن: إن هذه الوقفة جاءت لتشكر وتثمن هذه الخطوة الجبارة والمهمة من هؤلاء النشطاء في العالم الذين تقاطعت مواقفهم الإنسانية تجاه مأساة لا تزال فصولها متواصلة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن همجية الاحتلال لم تتوقف عن التغول على حقوق الإنسان على مدى عامين بل تخطت ذلك وتجسدت في التعامل مع هؤلاء النشطاء في المياه الدولية وقرصنة السفن والاعتداء والضرب والاعتقال.

وأضاف محيسن لصحيفة "فلسطين"، جئنا هنا لنقول إن قطاع غزة وفلسطين عامة تثمن جهود المشاركين في أسطول الصمود، والتي تخطت كل حدود العالم لتقول كلمة إنسانية، مفادها أنه عندما عجزت الأمم المتحدة ومنظماتها عن إيقاف همجية الاحتلال بحق المواطنين في غزة جاء هؤلاء النشطاء ليقولوا إن الإنسانية لا تزال موجودة.

والخميس الماضي، قرصنت قوات الاحتلال 20 سفينة تابعة لأسطول الصمود الذي سعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، واختطفت عشرات الناشطين من جنسيات مختلفة كانوا على متن تلك السفن.

واقتادت قوات الاحتلال معظم الناشطين إلى كريت، حيث أُنزلوا بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية باستثناء أبو كشك وأفيلا قبل أن تمدد محكمة الاحتلال في عسقلان احتجازهما.

وتفرض "إسرائيل" حصارا على قطاع غزة منذ عام 2007 حيث بات أكثر من 1.5 مليون مواطن من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية مساكنهم.

وشنت دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف مواطن معظمهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 172 ألفًا آخرين.





















