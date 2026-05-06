بينهم أم وابنتها و3 أطفال.. الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 18 مواطناً بينهم أم وابنتها وثلاثة أطفال، تزامناً مع عمليات اقتحام للمنازل واعتداءات على المواطنين.

ففي محافظة رام الله والبيرة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة واعتقلت المواطنة نداء قطامشة (48 عاماً) وابنتها تيماء جمال قطامشة، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً المواطن محمد وجيه أبو سالم (40 عاماً) بعد اقتحام قرية اللبن الغربي غرب رام الله، إلى جانب اعتقال الشاب طارق دار صالح (20 عاماً) عقب مداهمة منزله في قرية عابود شمال غرب المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: محمد أسامة الهريمي (17 عاماً) من منطقة وادي معالي، ورامز محمد رمضان (17 عاماً) من منطقة المنارة وسط بيت لحم، وضياء محمد عبد الله غنيم (17 عاماً) من بلدة الخضر جنوباً، إضافة إلى الشاب عبد عادل العمور (31 عاماً) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين بعد اقتحام عدة أحياء في المدينة وبلدة قصرة جنوبها.

وأوضحت مصادر محلية أن المعتقلين من مدينة نابلس هم: حامد نائل القوقا، ومحمد أمين القوقا، ومعاذ غندور، ويحيى النابلسي، وعز الدين الحناوي، وعبد الرحمن جادالله، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة قصرة الشابين ميسرة سليمان عبد المجيد حسن (20 عاماً) وزيد نوري عيسى أبو ريدة (23 عاماً) عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة غادة محمود وريدات من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، والشاب معتز كمال جوابرة (18 عاماً) من مخيم العروب شمال المحافظة، بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد من عائلتيهما بالضرب المبرح وتخريب محتويات منزليهما.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

