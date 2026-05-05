الاتحاد الأوروبي يطلق تحالفًا مع أوكرانيا لتطوير وإنتاج المسيّرات

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إطلاق تحالف جديد مع أوكرانيا يهدف إلى تطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة، في خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في هذا المجال المتسارع الأهمية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها وجهت دعوة إلى الشركات المتخصصة للانضمام إلى التحالف، الذي يهدف إلى جمع المصنّعين والمبتكرين والمستخدمين من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للمسيّرات وأنظمة مكافحتها.

وأضافت المفوضية أن التحالف سيكون مفتوحًا أمام دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك النرويج وسويسرا وآيسلندا، فيما دعت الشركات ذات الخبرة في تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة لها إلى تقديم طلباتها قبل 25 مايو/أيار الجاري.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في القارة الأوروبية والحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب مخاوف من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه أمن أوروبا، ما دفع دول الاتحاد إلى تسريع خطط تعزيز قدراتها الدفاعية، لا سيما في مجال المسيّرات التي باتت عنصرًا رئيسيًا في الحروب الحديثة.

وأكدت المفوضية أن أوكرانيا تمتلك خبرة متقدمة في هذا المجال، اكتسبتها خلال الحرب مع روسيا، ما يجعلها شريكًا مهمًا في تطوير التقنيات الدفاعية.

ويأتي إطلاق التحالف بالتنسيق مع الدول الأعضاء، بعد سلسلة اتفاقات ثنائية سابقة، من بينها شراكة استراتيجية بين ألمانيا وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة الطائرات المسيّرة.

