نعيم: مصير العصابات العميلة في غزة كمصير جيش لحد

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم: إن "العصابات العميلة في قطاع غزة، التي ربطت مصيرها بالعدو الإسرائيلي على حساب شعبها وأمنه، ستواجه مصيرًا مشابهًا لمن سبقها عبر التاريخ".

وأضاف نعيم في تدوينة على منصة إكس، الثلاثاء أن هذه المجموعات "لن تحصد سوى الذل والهوان في الدنيا، وتلقى في مزابل التاريخ بنظر الأجيال"، محذرًا من العواقب التي ستطالها نتيجة هذا المسار".



وأشار إلى أن تجربة "جيش لحد" في جنوب لبنان تمثل "درسًا قاسيًا"، مؤكدًا أن العدو الإسرائيلي "تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم".

وقال: إن "الخيار الوحيد أمام هؤلاء هو العودة إلى شعبهم".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، أقر بتسليح مليشيات في القطاع.

وتعمل هذه الميلشيات في مناطق تخضع لسيطرة وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ 2025.

وفي فبراير/ شباط 2026 توعدت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، تلك العصابات بالملاحقة، قائلة في بيان، إن "العدو لن يستطيع حمايتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين