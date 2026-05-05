محكمة الاحتلال تمدّد احتجاز ناشطين من "أسطول الصمود العالمي"

05 مايو 2026 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت احتجاز ناشطين شاركا في أسطول الصمود العالمي

قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل" (عدالة)، الثلاثاء، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي مددت احتجاز الناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي كان متوجها لكسر الحصار البحري عن غزة، تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، حتى العاشر من أيار/مايو الجاري.

وأوضح المركز أن تمديد الاعتقال يأتي في سياق محاولات الاحتلال لتجريم النشاط التضامني مع غزة، مؤكداً أنه سيقدّم استئنافاً على القرار خلال الساعات المقبلة.

ويأتي توقيف الناشطين وتمديد احتجازهما في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتشديد القيود البحرية على أي محاولات لإيصال مساعدات عبر أساطيل دولية، كانت "إسرائيل" قد اعترضت عدداً منها خلال السنوات الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فلسطين #أسطول الحرية #محكمة الاحتلال #أسطول الصمود

