السعودية تسلم "الأونروا" مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

سلم سفير السعودية لدى الأردن غير المقيم والمفوض لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كريستيان ساوندرز، مساهمة السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار، لدعم ميزانيتها وبرامجها وعملياتها في المنطقة.

وأكد آل سعود في تصريح له، الثلاثاء، حرص السعودية، وبتوجيه من القيادة على نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني ودعم ميزانية وكالة "الأونروا" لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهونها، منوها إلى الدور الحيوي للأونروا لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

وعبر المفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان سوندورز، عن شكره وامتنانه للسعودية لدعمها المتواصل والثابت لتمكين الأونروا من تنفيذ برامجها المختلفة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم.

