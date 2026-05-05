الاتحاد الأوروبي يرفض "الخط البرتقالي" ويحذر من قضم 60% من مساحة غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة، تعقيبا على استحداث جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "الخط البرتقالي" في القطاع.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في حديث صحفي، إن الاتحاد يرفض هذه الخطوة التي ترفع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" إلى أكثر من 60% من قطاع غزة، بدلا من تنفيذ عمليات الانسحاب الإضافية المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة، معربا عن حزنه العميق إزاء استمرار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

كما دعا العنوني "إسرائيل" إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعلى نطاق واسع ودون عوائق، وضمان توزيعها بشكل مستدام.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استحدث مؤخرا ما بات يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، الذي يتجاوز "الخط الأصفر" المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد سنتين من إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 172 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

