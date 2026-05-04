فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتفاق عربي ثلاثي لنقل الغاز عبر "الخط العربي"

وزارة الصحة: 832 شهيدًا و2,354 مصابًا منذ 11 أكتوبر الماضي

شهادات لجنود إسرائيليون أعدموا كلابا في غزة بالرصاص أو التسميم

الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى إدخال المساعدات لغزة دون عوائ

أونروا: نواجه تحديات كبيرة في غزة للحد من الأمراض والأوبئة

فوز لجنة إعمار الخليل بجائزة الإيسيسكو للتميز في مجال التراث

قائد إسرائيلي: نقتل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق منذ 1967

بالأسماء.. الإفراج عن 3 أسرى من غزة

الديمقراطية تحذر من خطورة تجاهل الكارثة الإنسانية في غزة

حماس تدعو إلى تظافر الجهود الوطنية لإنقاذ الأسيرات

أونروا: نواجه تحديات كبيرة في غزة للحد من الأمراض والأوبئة

04 مايو 2026 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
...
فرق "أونروا" تكافح انتشار الأوبئة في مراكز الإيواء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها تؤدي دورا حيويا في حماية الصحة العامة في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، لكن ذلك يقابله تحديات كبيرة في ظل الظروف البيئية والصحية المعقدة.

وذكرت "أونروا"، في تصريح، أن فرقها تنفذ تدخلات ميدانية موجهة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالبيئة المحيطة، تشمل استخدام مبيدات معتمدة وآمنة، والإزالة المنهجية للنفايات إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية تستهدف النازحين والمجتمعات المتضررة.

وأكدت أن ذلك يأتي وسط تحديات كبيرة تعيق توسيع نطاق العمل، أبرزها النقص الحاد في المبيدات والمعدات اللازمة.

وشددت "أونروا" على أنه في حال سماح سلطات الاحتلال بإدخال الإمدادات والمعدات الضرورية إلى غزة، ستتمكن فرقها من توسيع تدخلاتها وتنفيذ المزيد من الأنشطة الصحية والوقائية لخدمة النازحين والحد من المخاطر المتزايدة.

وتتعمق الأزمة الصحية داخل القطاع مع انهيار المنظومة الصحية، وانتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والقوارض في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، وسط انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات الصلبة وانعدام مواد النظافة ووسائل مكافحة الآفات.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الأمراض #أونروا #الحشرات #الأوبئة #مخيمات النازحين #مراكز الإيواء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة