حماس تدعو إلى تظافر الجهود الوطنية لإنقاذ الأسيرات

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تظافر الجهود الوطنية والنقابية والقانونية والنسوية لإنقاذ الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حماس، في تصريح، أن ما تتعرض له الأسيرات في سجن "الدامون" الإسرائيلي من عمليات قمع وتعذيب وحشي متصاعدة يمثل جرائم حرب لا يمكن السكوت عنها.

وذكرت أن الشهادات الصادمة القادمة من سجن "الدامون" تبين إجبار الأسيرات على الانبطاح أرضا وتقييدهن إلى الخلف، والاعتداء عليهن بالضرب والركل والتنكيل، بالإضافة إلى عزلهن بشكل انفرادي.

وقالت إن هذه الممارسات تعكس مدى انعدام القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الاحتلال وحكومته الإرهابية، ما يستدعي ملاحقة قادته ومحاسبتهم لإنقاذ الأسرى من سجون الموت.

وشددت على ضرورة التحرك العاجل وتفعيل وسائل الضغط على الاحتلال للدفاع عن الأسيرات والأسرى بكافة السبل، ودعت الفصائل الوطنية والجهات الحقوقية والقانونية والنسوية والحركات الشعبية وأبناء شعبنا كافة إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى ونصرة قضيتهم بكافة الوسائل الداعمة حتى نيل حريتهم الكاملة.

وبحسب مؤسسات الأسرى يقبع 86 أسيرة في سجون الاحتلال ويتعرضن للتجويع والتنكيل والتفتيش العاري، ومن بينهن طفلتان وأسيرة حامل في شهرها الثالث و25 معتقلة إدارية (من دون توجيه اتهام) و3 صحفيات وأسيرتان مصابتان بالسرطان وأسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الحرب على غزة.

