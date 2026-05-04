بالأسماء.. الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري لـ 22 معتقلًا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وأعادت تجديد أوامر اعتقال إداري بحق 22 معتقلًا.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك، الاثنين، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، بذريعة وجود "ملف سري"، دون توجيه تهم واضحة للمعتقلين أو إخضاعهم لمحاكمات فعلية.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 معتقلًا حتى مطلع شهر آذار/مارس الماضي، في ظل تزايد ملحوظ في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، سواء الجديدة أو المجددة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة:

1. يحيى رشيد أحمد خرساني – نابلس – 6 أشهر

2. مؤمن محمد علي بشارات – طمون – 4 أشهر

3. أيوب حماد إبراهيم حمايل – بيت عور الفوقا – 4 أشهر

4. ثائر تيسير عبد المالك جرادات – جنين – 4 أشهر

5. محمد إسماعيل حسن شرايعة – نابلس – 5 أشهر

6. مصطفى بلال مصطفى حسين – عزون – 3 أشهر

7. قصي إسحاق أحمد شحادة – نابلس – 5 أشهر

8. حسين خميس عقاب أبو غازي – نابلس – 5 أشهر

9. فادي بنان محمد صوان – ذنابة – 5 أشهر

10. محمود سميح محمود شواهنه – كفر ثلث – 5 أشهر

11. صايل سعيد صايل الكوازبه – تقوع – 3 أشهر

12. أحمد مصطفى إبراهيم صالح – جنين – 6 أشهر

13. مصطفى عبد يوسف عياش – نابلس – 6 أشهر

14. احسان سامر احسان – نابلس – 4 أشهر

15. كامل إبراهيم كامل أبو هشهش – بيت لحم – 4 أشهر

16. علي خالد داود قفيشة – الخليل – 6 أشهر

17. محمد ناصر علي العدم – بيت أولا – 6 أشهر

18. يوسف محمد أحمد أشتيوي – طولكرم – 6 أشهر

19. أحمد إبراهيم أحمد أبو هنية – قلقيلية – 4 أشهر

20. عبد الباسط عبد الجميل حاج – جلقموس – شهران

21. جبريل محمد عبد الرحمن زبيدي – جنين – 3 أشهر

22. ثائر ناجح توفيق حنيني – بيت دجن – 6 أشهر

المصدر / فلسطين أون لاين