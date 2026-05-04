فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات لتعزيز الآليات الفلسطينية لمواجهة مساعي إلغاء "أونروا"

قاسم: لن يكون في لبنان منطقة عازلة والتفاوض المباشر تنازل مجاني

إعلام الأسرى: أسيرات "الدامون" يتعرضن لأكبر عمليات قمع خلال أبريل الماضي

غزة: إتلاف أكثر من 50 طنًا من الأغذية الفاسدة خلال إبريل

بالأسماء.. الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري لـ 22 معتقلًا

"كعكة المشنقة"... حفل ميلاد يكشف عن انحدار أخلاقي لدولة الاحتلال

أكاديمي بريطاني: إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين شرطان أساسيان لأي حل في غزة

"كانت تصرخ… ومُنعنا من إنقاذها": رواية صادمة للدفاع المدني في غزة

" الأوقاف" تعلن موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الفلسطينيين نحو الديار المقدسة

وزارة الصحة: 832 شهيدًا و2,354 مصابًا منذ 11 أكتوبر الماضي

وزارة الصحة: 832 شهيدًا و2,354 مصابًا منذ 11 أكتوبر الماضي

04 مايو 2026 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
...
شهيدان و9 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلةً شهيدين جديدين و9 إصابات، وسط استمرار التحديات الميدانية التي تواجه الطواقم الطبية والإغاثية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، والذي وصل "" نسخة عنه، الإثنين، إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة نتيجة استمرار الظروف الميدانية المعقدة.

وحول الإحصائيات التراكمية منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء وفق توثيق الوزارة 832، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات: 2,354، وإجمالي حالات الانتشال: 767.

ونوهت وزارة الصحة في بيانها إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ 72,612، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات: 172,457.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهداء #وزارة الصحة #مصابون #العدوان على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة