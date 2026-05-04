وزارة الصحة: 832 شهيدًا و2,354 مصابًا منذ 11 أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حصيلة الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلةً شهيدين جديدين و9 إصابات، وسط استمرار التحديات الميدانية التي تواجه الطواقم الطبية والإغاثية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، والذي وصل " " نسخة عنه، الإثنين، إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة نتيجة استمرار الظروف الميدانية المعقدة.

وحول الإحصائيات التراكمية منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء وفق توثيق الوزارة 832، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات: 2,354، وإجمالي حالات الانتشال: 767.

ونوهت وزارة الصحة في بيانها إلى أن الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ 72,612، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات: 172,457.

