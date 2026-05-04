04 مايو 2026 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على أحد الشهداء (أرشيف)

استشهد مواطن وأصيب آخرون، ظهر اليوم في قصف من مُسيّرة إسرائيلية على وسط قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب أنس حمد وإصابة آخرين في استهداف مُسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط غزة.

وفي وقت لاحقت من صباح اليوم، استشهد المواطن موسى سالم فتحي الأبيض (42 عامًا)، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، استهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما طال القصف المدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ207 على التوالي، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ بوساطة عربية وأمريكية، عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية في أنحاء القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #غزة #وقف اطلاق النار #التهدئة

