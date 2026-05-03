حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف آلية "نمير" للاحتلال الإسرائيلي

نشر حزب مشاهد جديدة قال إنها تُظهر استهداف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي من نوع "نمير" في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، باستخدام طائرة مسيّرة انقضاضية.

ووفق ما أورده الحزب، فإن الاستهداف وقع في منطقة بنت جبيل الحدودية، في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

يشهد جنوب لبنان تطورا لافتا في أساليب القتال حيث يستخدم حزب الله مسيّرات صغيرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية، في تحول ميداني يعكس انتقال المواجهة إلى أدوات أكثر بساطة من حيث الكلفة، وأكثر تعقيدا من حيث القدرة على المناورة والتخفي، ما يطرح تحديات متزايدة أمام أنظمة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، وتسببها بوقوع خسائر كبيرة في جنوده.

المصدر / فلسطين أون لاين