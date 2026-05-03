فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف آلية "نمير" للاحتلال الإسرائيلي

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

دراسة تكشف إمكانية استخدام الصوف في ترميم العظام

نيويورك تايمز: "إسرائيل" تُطبّق نموذج غزة في جنوب لبنان

الطاقة الذرية: مسيّرة تستهدف مختبرًا لمحطة زابوريجيا النووية

مقترح إيراني من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب.. تعرف على بنوده

جريمة مروعة في رام الله.. أب يقتل طفله ويحرق جثته

فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات "الأسد الأفريقي"

ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل الشرق الأقصى

الطاقة الذرية: مسيّرة تستهدف مختبرًا لمحطة زابوريجيا النووية

03 مايو 2026 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
...
محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية (أرشيفية)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أن محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا أبلغتها بتعرّض مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت المحطة أنها لم تسجّل أي إصابات جراء الهجوم، فيما لم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بالمختبر، الواقع خارج نطاق أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن فريقًا تابعًا للوكالة في الموقع طلب السماح له بالوصول إلى المختبر للتحقق من الوضع، مشددًا على أن أي هجمات قرب المنشآت النووية تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة والأمن النوويين.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية متكررة من المخاطر المتزايدة على المنشآت النووية في ساحة الحرب الأوكرانية.

المصدر / رويترز
#روسيا #أوكرانيا #الطاقة النووية #الحرب الروسية الأوكرانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة