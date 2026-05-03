الطاقة الذرية: مسيّرة تستهدف مختبرًا لمحطة زابوريجيا النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أن محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا أبلغتها بتعرّض مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي لهجوم بطائرة مسيّرة.

وذكرت المحطة أنها لم تسجّل أي إصابات جراء الهجوم، فيما لم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بالمختبر، الواقع خارج نطاق أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن فريقًا تابعًا للوكالة في الموقع طلب السماح له بالوصول إلى المختبر للتحقق من الوضع، مشددًا على أن أي هجمات قرب المنشآت النووية تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة والأمن النوويين.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية متكررة من المخاطر المتزايدة على المنشآت النووية في ساحة الحرب الأوكرانية.

