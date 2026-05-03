الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 56 أسيرًا

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 56 أسيرًا.
وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الماضي.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):
- حسن محمود حسن بني نعيم – تقوع – 5.5 أشهر
- صلاح أنور جبري ملاحمة – سلفيت – 5.5 أشهر
- خليل عبد الله محمود عيسى – بيت لحم – 5 أشهر
- فادي حسن محمود الشوامرة – دورا – 5 أشهر
- إبراهيم خليل محمد ديرية – بيت لحم – 5 أشهر
- سامي أحمد يوسف شراكة – الخليل – 5 أشهر
- فواز أحمد حسين سلهب – الخليل – 5 أشهر
- محمود أحمد حسن زبيدات – أريحا – 5 أشهر
- خليل حسن محمود شلبي – جنين – 5 أشهر
- محمد حسن عبد الله زبيدات – أريحا – 5 أشهر
- محمد يوسف أحمد زبيدات – أريحا – 5 أشهر
- أسامة نهاد إياد أبو عون – جنين – 6 أشهر
- علاء محمد يوسف سباعنة – قباطية – 4 أشهر
- محمود عبد الكريم حسين جرادات – سعير – 6 أشهر
- عدي محمد حسن حمدان – نابلس – 6 أشهر
- رامي حسن محمود قاسم – رام الله – 6 أشهر
- حسام محمود محمد شلبي – جنين – 6 أشهر
- أحمد خالد محمد سباعنة – قباطية – 6 أشهر
- محمد أحمد عبد الرحمن نزال – قباطية – 6 أشهر
- أحمد محمود يوسف جرار – جنين – 6 أشهر
- محمود أحمد حسن سباعنة – قباطية – 6 أشهر
- أمجد عبد موسى مسلم – سلفيت – 6 أشهر
- رائد خالد أحمد زكارنة – قباطية – 6 أشهر
- محمود أحمد حسين نزال – قباطية – 6 أشهر
- يوسف محمد أحمد قبها – برطعة – 4 أشهر
- أحمد يوسف عبد الله جبارين – أم الفحم – 4 أشهر
- أحمد محمد عبد الله شلبي – جنين – 4 أشهر
- محمد يوسف عبد الكريم أبو الرب – قباطية – 4 أشهر
- محمد حسن يوسف جرار – جنين – 4 أشهر
- يوسف عبد الله محمد أبو بكر – يعبد – 4 أشهر
- محمود حسن أحمد قبها – برطعة – 4 أشهر
- أحمد عبد الله محمد جرادات – جنين – 4 أشهر
- محمد أحمد عبد الله سباعنة – قباطية – 4 أشهر
- محمد عبد الله سلمان غنيمي – مخيم العروب – 6 أشهر
- علي محمد حسين قيعان – قباطية – 4 أشهر
- أحمد داود محمد شنان – مغير – 4 أشهر
- محمد حسام عبد الرحمن أبو غنمة – طولكرم – 6 أشهر
- مصطفى محمد عبد نعيم – سلفيت – 6 أشهر
- سامر فؤاد أحمد زبيدات – أريحا – 6 أشهر
- تامر محمود عبد الله سواركة – غزة – 6 أشهر
- محمد عبد الرحمن أحمد أبو عيشة – الخليل – 6 أشهر
- أيمن حسين محمد جرادات – جنين – 6 أشهر
- محمود فؤاد محمد حمد – قلقيلية – 6 أشهر
- خالد محمود أحمد عوض – طولكرم – 6 أشهر
- عبد الرحمن محمد علي زيد – نابلس – 6 أشهر
- نضال حسن أحمد عابد – طولكرم – 6 أشهر
- عمار محمد عبد الله أبو الهيجا – جنين – 6 أشهر
- علاء محمود أحمد نزال – قباطية – 6 أشهر
- إبراهيم محمد عبد الله جرادات – جنين – 6 أشهر
- أحمد حسن محمود قبها – برطعة – 6 أشهر
- سامر أحمد يوسف جرادات – سعير – 6 أشهر
- أيمن محمد عبد الله سباعنة – قباطية – 6 أشهر
- يوسف محمود أحمد شلبي – جنين – 6 أشهر
- علاء محمد حسن قبها – برطعة – 6 أشهر
- حسن محمد عبد الله قبها – برطعة – 6 أشهر
- أحمد حسن يوسف جرار – جنين – 6 أشهر
المصدر / فلسطين أون لاين