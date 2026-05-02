الصليب الأحمر: غزة أصبحت غير صالحة للعيش

حذّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، من أن قطاع غزة بات "مكانًا غير قابل للعيش" في ظل الانهيار الإنساني المتواصل منذ أشهر، مشددة على ضرورة تدخل دولي عاجل لوقف تفاقم الأوضاع.

وقالت سبولياريتش، في مقابلة بثّتها قناة الجزيرة، السبت، إن سكان غزة يعيشون ظروفًا معيشية قاسية تهدد حياتهم اليومية مع استمرار الحصار والدمار الواسع.



رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش

وفي سياق متصل، حذّرت من أن استئناف العمليات العسكرية في إيران قد يعرّض ملايين المدنيين لمخاطر كبيرة، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان حمايتهم إلا بالعودة إلى طاولة الحوار.

أما في لبنان، فكشفت سبولياريتش أن أكثر من مليون شخص نزحوا خلال أسابيع قليلة نتيجة الحرب الدائرة هناك، مشيرة إلى أن أحياء سكنية كاملة دُمّرت بفعل القصف المتبادل، الأمر الذي يفاقم الاحتياجات الإنسانية الملحّة.

وطالبت رئيسة اللجنة الدولية بضرورة توفير حماية عاجلة للأطقم الطبية والإنسانية في لبنان، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين وسط ظروف تصفها المنظمة بأنها "بالغة الخطورة".

المصدر / فلسطين أون لاين