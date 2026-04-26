26 ابريل 2026 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
الخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ إعلان وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 809 فلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر.

واستشهد 3 مواطنين، السبت، في قصف إسرائيلي في محيط دوار الكويت ومسجد السقا في بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن الضحايا سقطوا جراء استهداف نازحين جنوب شرقي مدينة غزة، إضافة إلى شهيدين في قصف بطائرة مسيرة استهدف تجمعا مدنيا جنوبي المدينة.

بينت مصادر محلية أن شهيدي دوار الكويت الذين ارتقيا إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين جنوبي مدينة غزة، هما: محمد زياد الأشقر ومحمد رياض الأشقر.

وأضافت أن الشهيد الذي ارتقى إثر استهداف مسيرة الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة هو محمود صالح جابر.

في حين، أفادت مصادر طبية باستشهاد رامي رمزي غبن متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، السبت.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف ونسف طالت منشآت ومبانٍ مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خان يونس، إضافة إلى قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب وشرق غزة.

وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية، النار، الأحد، بكثافة، تجاه شرقي مخيم البريج للاجئين والنازحين، بالإضافة لإلقاء مسيرة إسرائيلية حربية، قنبلة، شمالي المخيم، وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بشكل عنيف، فجر اليوم، شمال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، استشهاد 17 فلسطينيا و32 إصابة خلال 48 ساعة. ووفق بيانات نشرتها، فقد أسفرت خروقات الاحتلال المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 809 فلسطينيين وإصابة 2267 آخرين، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,585 شهيدًا و172,370 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
