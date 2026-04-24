شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال دورية للشرطة في مدينة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، يوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، نتيجة قصف من مسيرة إسرائيلية لنقطة شرطة، بمنطقة الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية استشهاد النقيب عمران عمر اللدعة، والملازم أحمد إبراهيم القصاص وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة؛ جراء قصف الاحتلال لدورية شرطية قرب مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 197 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية، إذ شهدت عدة مناطق في القطاع إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيداً، إضافة إلى 2235 إصابة. بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 72,568 شهيداً، إلى جانب 172,338 إصابة.