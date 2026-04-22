"حماس": تدنيس المستوطنين باحات الأقصى إمعان في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال

22 ابريل 2026 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين أن تدنيس جماعات المستوطنين باحات المسجد "الأقصى" المبارك يمثل إمعاناً في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على الأقصى، واستمراراً لمحاولاته تكريس مشروع التهويد والتقسيم الزماني والمكاني وفرض الطقوس التلمودية في باحات المسجد.

وقال القيادي ناصر الدين في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن هذه الاقتحامات المتصاعدة تكشف حجم التطرف والحقد والمكر الذي يبيته المستوطنون للمسجد الأقصى ومدينة القدس، كما تعكس الغطرسة التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة الراعية لهذه الاقتحامات.

اقرأ أيضًا: تحذيراتٌ من خطورة دعوات "جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك حق إسلامي خالص، ولن تنجح أي محاولة لطمس هويته أو تغيير معالمه، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التهويدية والاعتداءات.

ودعا هارون ناصر الدين جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والداخل المحتل وكل مواقع التماس إلى النفير والرباط الواسع في ساحات المسجد الأقصى، كما ناشد الأمة العربية والإسلامية للنفير نصرة للأقصى ورفضاً لعدوان الاحتلال على الأرض والشعب والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #تهويد القدس #تدنيس الأقصى #الحرب على القدس

