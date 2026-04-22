خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال على أنحاءٍ بقطاع غزة

22 ابريل 2026 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
خروقات إسرائيلية مستمرة لإتفاق وقف اطلاق النار في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والإصابات، بالإضافة إلى انتهاكاته المتصاعدة للبروتوكول الإنساني، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وفي آخر التطورات، إصابة سيدة بانفجار قنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية على منطقة "السلاطين" غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص آليات الاحتلال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

 استُشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة.

وأصيب مواطنون بنيران الاحتلال في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مُكثف تجاه شرق قرية المصدر، وسط قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مناطق شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 786 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,217، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,562 شهيدًا، و 172,320 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

