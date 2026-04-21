مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني

يخوض ريال مدريد مساء الثلاثاء مواجهة مثيرة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا في موقف صعب بعد الخروج المرير من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.

ويحتل الفريق المدريدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويبقى ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إلتشي الذي يحتل المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط.

