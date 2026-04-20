عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية الإيرانية: لا خطة حاليا بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن

إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

القدس: الاحتلال يجرف أراضي في سلوان

الاحتلال يهدم منزلاً في ترقوميا غرب الخليل

"إسرائيل" قلقة من غياب الصواريخ الباليستية عن مفاوضات واشنطن وإيران

سر "الكودا".. دراسة تكشف أن حيتان العنبر تتواصل بأنماط تشبه لغة البشر

الرئيس الإيراني: عدم الثقة بواشنطن "ضرورة لا تقبل النقاش"

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صدمة ميدانية حول "العدو الأكثر تحدِّيًا" جنوب لبنان

الذهب يسجل أدنى مستوى منذ منتصف أبريل وسط صعود للدولار

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

20 ابريل 2026 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 96 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن المستوطنين أدّوا طقوساً تلمودية خلال الاقتحام، في ظل انتشار مكثف لعناصر الشرطة محيط المسجد والبلدة القديمة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية دعوات جماعات الهيكل المزعوم، داعية المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال خلال ما يسمى "يوم الاستقلال" المرتقب هذا الأسبوع، وسط دعوات مقدسية واسعة للحشد والرباط وإفشال مخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
