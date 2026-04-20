عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 96 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن المستوطنين أدّوا طقوساً تلمودية خلال الاقتحام، في ظل انتشار مكثف لعناصر الشرطة محيط المسجد والبلدة القديمة.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية دعوات جماعات الهيكل المزعوم، داعية المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال خلال ما يسمى "يوم الاستقلال" المرتقب هذا الأسبوع، وسط دعوات مقدسية واسعة للحشد والرباط وإفشال مخططات الاحتلال.

