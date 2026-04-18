اعتقال جنديين إسرائيليين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران

أفادت تقارير إسرائيلية، الجمعة، باعتقال جنديين في سلاح الجو الإسرائيلي، للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران ضمن "قضية أمنية خطيرة".

ونقلت القناة "i24 news"، عن رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية، قوله إن "الجنديين قيد الاعتقال منذ نحو شهر"، فيما تجري الشرطة تحقيقًا في "قضية أمنية خطيرة".

وأشار عايش، إلى "شبهات بأن عناصر من الاستخبارات الإيرانية قامت بتجنيدهما واستغلال موقعيهما للوصول إلى معلومات تتعلق بأنظمة عسكرية ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى".

ولفتت القناة إلى أن التحقيقات ترجّح أن القضية لا تقتصر على هذين الجنديين، بل تتعلق بشبكة أوسع، حيث تم في مراحل سابقة اعتقال جنود آخرين، بينهم عناصر من وحدات حساسة، بينها وحدة الدفاع الجوي.

وبحسب المصدر ذاته "من المتوقع تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه بهما خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تتضمن تهمًا استثنائية، بينها مساعدة العدو (إيران) في زمن الحرب".

كما أضافت القناة أن "مسؤولا عسكريا (لم تسمه) قال إن المؤسسة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة على خلفية هذه القضية".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران منذ اندلاع الحرب في شباط/ فبراير الماضي، حيث أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان، في 20 آذار/ مارس الماضي، اعتقال جندي احتياط يعمل بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، بتهمة التخابر مع إيران.

