مصدر يكشف تفاصيل لقاء حماس مع وفد أمريكي رفيع بالقاهرة

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

15 ابريل 2026 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر فلسطيني مطّلع على مباحثات القاهرة، مساء يوم الأربعاء، أن وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية التقى وفدًا أمريكيًا برئاسة كبير المستشارين أرييه لايتستون بحضور ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف في القاهرة أمس.

وأشار المصدر، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن مباحثات القاهرة تأتي في إطار جهود استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى إن ملادينوف نقل مطالب "إسرائيل" ووصل الأمر به إلى حد توجيه تهديدات مبطنة بالعودة إلى الحرب في حال رفض مقترحه.

وقال إن القيادي الحية ضغط على لايتستون لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ التزاماتها كاملة بالمرحلة الأولى من الاتفاق بما في ذلك إنهاء القصف ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وبيّن أن حماس تعتبر ما طرحه ملادينوف غير متوازن ويختزل العملية إلى بند واحد وهو نزع السلاح بينما يتم تأجيل أو تهميش التزامات المرحلة الأولى الأخرى.

وأوضح أن الورقة المقترحة تركز على أمن "إسرائيل" بينما يتم تأجيل الحقوق الإنسانية والسياسية والإدارية الفلسطينية دون ضمانات أو جداول زمنية.

 

تعليق عبر الفيس بوك

