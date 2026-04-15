الصحة بغزة: 70% من سيارات الإسعاف والنقل الصحي خارج الخدمة

قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في قطاع غزة محمود حماد، إن 70 % من سيارات الإسعاف ومركبات النقل الصحية خرجت عن الخدمة بعد استهداف العديد منها خلال حرب الإبادة الجماعية، وتهالك البعض الآخر مع تراكم الأعطال الفنية .

وأشار حماد في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الأربعاء، إلى أن الأعطال المتراكمة وعدم توفر قطع الغيار تزيد من صعوبة إجراء أي صيانة.

وأكد أن الأزمة تفاقم من مدى جهوزية خدمات الإسعاف والنقل أمام الاحتياج اليومي لخدمات نقل المرضى والجرحى، موضحًا أن قطع الغيار والزيوت والإطارات من أهم المتطلبات العاجلة لإجراء الصيانة لما تبقى من سيارات الإسعاف ومركبات النقل الصحية.

وشدد حماد على أن توفير الاحتياجات والإمدادات الصحية وما يساعد في استمرار تقديم الخدمة هو متطلب عاجل يقع على عاتق كافة الجهات المعنية والمتابعة للوضع الصحي والإنساني في غزة.

وخلال الأيام الماضية، أدان المكتب الإعلامي الحكومي مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال "الكوشوك" الخاص بالمركبات ووسائل النقل في غزة، مشددًا على أن هذه السياسيات انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في غزة.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.

المصدر / فلسطين أون لاين