خروقاتٌ متواصلة.. نسفٌ للمنازل شرقي خانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة ودير البلح

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات إطلاق نار، بالإضافة لنسف منازل ومنشآت مدنية، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى.

وفي رصد آخر التطورات، واصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق شرق خانيونس جنوب قطاع غزة تزامنًا مع عمليات نسف للمنازل، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب عدد آخر، مساء أمس الثلاثاء، باستهداف طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضحت مصادر صحفية، أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخ بركس في في محيط مفترق الدنف بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإصابة عدد أخر بينهم حالات خطيرة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الغارة استهدفت مولد ضخم لتوليد الكهرباء، والذي يغذي معظم المناطق الغربية لمدينة غزة بالكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء الشهداء، هي: معتصم بكر، سليمان بكر، أحمد أبو حصيرة، عبد الله اللحام، وشهيد خامس لم تحدد هويته.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ عدد الشهداء 757 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,111، بينما بلغت حالات الانتشال 760.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,336 شهيدًا، و 172,213 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين