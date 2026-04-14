جولة مفاوضات جديدة مرتقبة بين واشنطن وطهران

14 ابريل 2026 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

كشفت مصادر مطلعة أن فريقي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد يعودان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف المحادثات التي توقفت دون تحقيق تقدم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر أن موعد الجولة الجديدة لم يُحسم بعد، إلا أن الجانبين أبقيا الفترة بين الجمعة والأحد مفتوحة لعقد اجتماع محتمل، وسط اتصالات جارية لترتيب العودة.

وبحسب مصدر إيراني، لا يزال التنسيق قائمًا بشأن توقيت الجولة المقبلة، في حين أكد مسؤول باكستاني أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من طهران بشأن الانفتاح على استئناف المحادثات، مع ترجيحات بعقد اللقاء نهاية الأسبوع.

وجاءت هذه التحركات بعد أيام من انتهاء جولة مفاوضات وُصفت بأنها الأعلى مستوى بين الطرفين منذ سنوات، والتي عقدت في إسلام آباد عقب إعلان وقف إطلاق النار، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وقاد المباحثات السابقة نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث ناقش الجانبان ملفات حساسة، أبرزها مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المفروضة على طهران.

وفي ختام الجولة الماضية، وصف فانس المقترح الأميركي بأنه "العرض النهائي والأفضل"، مشيرًا إلى انتظار رد الجانب الإيراني، في وقت تبدو فيه عودة المفاوضات محاولة جديدة لكسر الجمود وتفادي تصعيد إضافي.

المصدر / وكالات
#إيران #طهران #مفاوضات إسلام آباد

