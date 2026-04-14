إصابة 565 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء الحرب على إيران ولبنان

14 ابريل 2026 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الجنود الجرحى إلى 565 منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

وقال "جيش الاحتلال"، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي (بدء الحرب على إيران)، أصيب 565 عسكريا هم: 34 بجروح خطيرة و78 بجروح متوسطة و453 بجروح طفيفة.

ولا يفصّل الاحتلال عدد الجنود الجرحى نتيجة الرد الصاروخي من إيران أو جراء الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ومعارك برية مع "حزب الله" بجنوبي لبنان.

وذكر الإعلام العبري أن 154 ضابطًا وجنديًا أُصيبوا في معارك جنوب لبنان منذ الخميس الماضي، منهم 34 بجروح خطيرة و78 حالة إصابة متوسطة، فيما ارتفع عدد المصابين منذ تجدد العمليات البرية في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي إلى 565 ضابطًا وجنديًا.

